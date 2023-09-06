В Кремле поддержали выдвижение героев СВО на выборах в органы власти
Песков: Кремль высоко оценивает активность бойцов СВО, идущих во власть
Участники спецоперации, отправляющиеся на выборы в местные органы власти в качестве кандидатов, достойны уважения за свою активную гражданскую деятельность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", — пояснил он.
По его словам, смелость и мужество, которые присущи участникам СВО, положительно скажутся на их деятельности и помогут в дальнейшей работе.
Напомним, единый день голосования назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, а также выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. В столице состоятся выборы мэра. "Единая Россия" выдвинула действующего градоначальника Сергея Собянина. При этом явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%.
ТАСС / Алексей Коновалов