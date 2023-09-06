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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 10:02
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В Кремле поддержали выдвижение героев СВО на выборах в органы власти

Песков: Кремль высоко оценивает активность бойцов СВО, идущих во власть

Участники спецоперации, отправляющиеся на выборы в местные органы власти в качестве кандидатов, достойны уважения за свою активную гражданскую деятельность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", — пояснил он.

По его словам, смелость и мужество, которые присущи участникам СВО, положительно скажутся на их деятельности и помогут в дальнейшей работе.

ЦИК не получила жалоб в ходе голосования на экстерриториальных участках
ЦИК не получила жалоб в ходе голосования на экстерриториальных участках

Напомним, единый день голосования назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, а также выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. В столице состоятся выборы мэра. "Единая Россия" выдвинула действующего градоначальника Сергея Собянина. При этом явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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