В Кремле поддержали выдвижение героев СВО на выборах в органы власти

Участники спецоперации, отправляющиеся на выборы в местные органы власти в качестве кандидатов, достойны уважения за свою активную гражданскую деятельность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", — пояснил он.

По его словам, смелость и мужество, которые присущи участникам СВО, положительно скажутся на их деятельности и помогут в дальнейшей работе.