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6 сентября, 09:58

Песков: Подстёгивание Украины к войне со стороны США не повлияет на ход СВО

США подталкивают Незалежную к войне "до последнего украинца", но это не повлияет на ход СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в Киев.

"Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет", сказал он.

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Напомним, о визите Энтони Блинкена в Киев первыми сообщили украинские СМИ. В связи с этим в городе перекрыли движение. Позднее информацию о приезде политика подтвердили в Госдепе, подчеркнув, что политик "сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину".

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VК / Минобороны России

Александр Юнашев
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