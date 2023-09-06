Песков: Подстёгивание Украины к войне со стороны США не повлияет на ход СВО

США подталкивают Незалежную к войне "до последнего украинца", но это не повлияет на ход СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в Киев.

"Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет", — сказал он.