Хирург назвал 4 движения, которые помогут избавиться от головной боли

Головная боль лишает сна, работоспособности, вызывает психоэмоциональные проблемы и может быть симптомом серьёзного заболевания. Причин резких головных болей много. Это черепно-мозговые травмы, сосудистые заболевания, воспаления нервов, остеохондроз, мигрень, гипертония, простуда. О том, как избавиться от боли, Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам врача, лечению головных болей помогают физиотерапия и точечные массажи — акупрессура. Эта процедура заключается в механическом воздействии на центры, расположенные на верхних, нижних конечностях и голове. Она основывается на активации нейрорецепторов, находящихся под кожным покровом, что частично или полностью устраняет боль различной интенсивности.

Точки, на которые нужно воздействовать, если болит голова:

"Область, где будет выполняться массаж, нужно предварительно разогреть — помассировать. Её поглаживают на протяжении нескольких секунд. После этого переходят к более интенсивным движениям. Массаж осуществляется с помощью надавливания или кругового поглаживания. При этом не должно появляться резких болевых ощущений. Категорически запрещены грубые движения. Время процедуры не должно превышать четырёх минут", — советует Умнов.

Хирург также рассказал о движениях, которые могут ослабить головную боль:

1. Смена позы, разминка.

2. Выдвижение подбородка (помогает при боли, как будто на голову надет обруч, а также при мигрени).

3. Наклоны головы — с выдохом на одну сторону, со вдохом — на другую. Поворачивайте голову слева направо и наоборот, шейный отдел всё время держите на одной оси с позвоночником. Положите ладони на плечи, чтобы пальцы указывали на лопатки, а локти направлялись вперёд. При медленном выдохе медленно потяните голову вперёд. При вдохе — верните назад. Будьте осторожны, голова не должна наклоняться. Проводите полукруг головой от одного плеча к другому.

4. Расслабление мышц челюстей, растягивание позвоночника.