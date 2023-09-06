Хирург назвал 4 движения, которые помогут избавиться от головной боли
Врач Умнов: Избавиться от головной боли помогут точечные массажи — акупрессура
Головная боль лишает сна, работоспособности, вызывает психоэмоциональные проблемы и может быть симптомом серьёзного заболевания. Причин резких головных болей много. Это черепно-мозговые травмы, сосудистые заболевания, воспаления нервов, остеохондроз, мигрень, гипертония, простуда. О том, как избавиться от боли, Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.
По словам врача, лечению головных болей помогают физиотерапия и точечные массажи — акупрессура. Эта процедура заключается в механическом воздействии на центры, расположенные на верхних, нижних конечностях и голове. Она основывается на активации нейрорецепторов, находящихся под кожным покровом, что частично или полностью устраняет боль различной интенсивности.
Точки, на которые нужно воздействовать, если болит голова:
- Височная область — при мигренях.
- Затылок — при болях из-за остеохондроза и спазмов сосудов.
- Точка у первого шейного позвонка.
- Пара точек, которые располагаются в верхних углах бровей, — при мигренях и головных болях, заложенности носа и болезненных ощущениях в области носовых пазух.
"Область, где будет выполняться массаж, нужно предварительно разогреть — помассировать. Её поглаживают на протяжении нескольких секунд. После этого переходят к более интенсивным движениям. Массаж осуществляется с помощью надавливания или кругового поглаживания. При этом не должно появляться резких болевых ощущений. Категорически запрещены грубые движения. Время процедуры не должно превышать четырёх минут", — советует Умнов.
Хирург также рассказал о движениях, которые могут ослабить головную боль:
1. Смена позы, разминка.
2. Выдвижение подбородка (помогает при боли, как будто на голову надет обруч, а также при мигрени).
3. Наклоны головы — с выдохом на одну сторону, со вдохом — на другую. Поворачивайте голову слева направо и наоборот, шейный отдел всё время держите на одной оси с позвоночником. Положите ладони на плечи, чтобы пальцы указывали на лопатки, а локти направлялись вперёд. При медленном выдохе медленно потяните голову вперёд. При вдохе — верните назад. Будьте осторожны, голова не должна наклоняться. Проводите полукруг головой от одного плеча к другому.
4. Расслабление мышц челюстей, растягивание позвоночника.
Кстати, регулярные физические нагрузки позволяют снизить частоту и интенсивность головных болей, однако не все знают, какие именно упражнения надо выполнять, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Есть одно, которое можно сделать даже сидя на стуле. Подробнее читайте в материале Лайфа.
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