Ивент-менеджер раскрыл 6 идей, которые помогут сэкономить на свадьбе

Современные свадьбы — дорогое удовольствие, однако грамотное планирование поможет сэкономить на торжестве без ущерба его качеству. Скидки могут предлагать и сами свадебные агентства, но большая часть зависит от самих молодых. Подробнее о том, как пощадить свои деньги, рассказал в беседе с телеканалом "360" организатор праздников холдинга "КнязевЪ" Сергей Князев.

Определить бюджет и придерживаться его. Для начала рассчитайте максимальную сумму, которую вы готовы потратить на свадьбу. В ней нужно учесть все мелкие детали и любые неожиданные траты, которые могут возникнуть.

При выборе даты свадьбы и места проведения не ориентироваться на самый популярный вариант. Стоит подумать над тем, чтобы организовать праздник в будний день или не в самый разгар свадебного сезона, это поможет сэкономить на стоимости аренды и услуг. Начинать лучше как можно раньше, это даст вам больше времени на то, чтобы найти выгодные предложения.

Сократить список приглашённых. Если вы пригласите только родственников и ближайших друзей, можно будет эффективно сэкономить на праздничном столе. Кроме того, это придаст вашей свадьбе атмосферу собрания самых-самых и уют.

Посмотреть, какие изменения можно внести в меню. С рестораном или кейтеринговой компанией можно проработать вопрос составления более бюджетного меню. Не менее хорошим решением, чем выбор более дешёвых угощений, может стать подача блюд в буфетном стиле. А ещё подумайте: вдруг вам поможет кто-то из знакомых? Например, кто-то из ваших друзей пекарь и готов испечь для вашего праздника свадебный торт.

Арендовать, а не покупать. Многое из того, что понадобится для проведения свадьбы, можно взять в аренду: от транспорта до свадебного платья. Это не только способ потратить меньше средств, но и хороший вариант избежать появления дома бесполезных вещей, дорогих только как память.

Сравнивать стоимость разных вариантов и торговаться. Перед тем как сделать окончательный выбор в пользу понравившегося организатора, ещё раз сопоставьте цены и условия, которые могут предложить разные компании. Не стоит стесняться желания выторговать себе более выгодные условия. А ещё вы всегда можете отказаться от какого-либо элемента, традиционно входящего в состав свадьбы, если у вас не лежит к нему душа и слишком сильно страдает кошелёк.