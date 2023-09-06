МИД России сомневается в способности завлечь мудрый армянский народ в НАТО

Армянский народ достаточно мудр, чтобы "не купиться" на влияние НАТО, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Москва видит попытки альянса втянуть не только Украину, но и других соседей РФ, в частности Армению, в сферу "своего тлетворного влияния".

"Я убеждён, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния", — сказал он в беседе с ТАСС.