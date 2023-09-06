МИД России сомневается в способности завлечь мудрый армянский народ в НАТО
Замглавы МИД Галузин: Армянский народ мудр и не купится на уловки НАТО
Армянский народ достаточно мудр, чтобы "не купиться" на влияние НАТО, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Москва видит попытки альянса втянуть не только Украину, но и других соседей РФ, в частности Армению, в сферу "своего тлетворного влияния".
"Я убеждён, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер предложил Армении присоединиться к альянсу. Он также призвал президента США Джо Байдена "защитить" страну.
ТАСС / Сергей Савостьянов