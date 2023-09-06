Единственная внучка Людмилы Гурченко "пустила под нож" многомиллионное наследство

Единственная внучка советской и российской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королёва планирует продать дачу бабушки, разделив вырученные деньги с отцом. Также в настоящее время решается судьба остального наследства народной артистки в виде двух квартир в центре Москвы и двух автомобилей.

По словам женщины, сейчас она ведёт с родным папой Александром Королёвым тяжбы о разделе имущества Гурченко. Отношения родственников разладились после смерти дочери актрисы Марии в 2017 году.

"Пока удалось договориться только о продаже дачи. Сейчас как раз идёт оформление документов на земельный участок. Если всё будет хорошо, то деньги мы поделим пополам. По квартирам и машинам пока ничего не могу сказать", — призналась Королёва в интервью kp.ru.