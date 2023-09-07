Джаггер анонсировал выход нового альбома The Rolling Stones

Британская рок-группа The Rolling Stones заявила о выходе нового альбома 20 октября, который получит название Hackney Diamonds. Об этом рассказал лидер коллектива Мик Джаггер, слова которого приводит издание Rolling Stones.

Рекламная кампания была крайне необычной. Релиз предстоящего альбома был опубликован в газете от лица ремонтной компании по замене стёкол. Легендарный логотип группы с изображением губ и языка, ставший её символом на протяжении десятилетий, и шрифт такой же, как на пластинке Some Girls 1978 года, понравились фанатам.

"Перед тем как приступить к работе, мы сказали, что все мы хотим записать альбом, который нам самим действительно понравится. Мы должны сказать, что мы этим вполне довольны. Мы надеемся, что вам это понравится", — заявил Джаггер.

Также Джаггер раскрыл смысл названия нового, 24-го по счёту, альбома, который будет презентован 20 октября. По его словам, Hackney Diamonds — это выражение на сленге, которое означает то, "что происходит со стёклами, когда кто-то хулиганит на вечеринке в лондонском районе Хакни".

Всего в альбом войдёт 12 треков, The Rolling Stones раскрыли название первого сингла — Angry. Альбом Hackney Diamonds был записан в студиях нескольких частей мира: Лондона, Нью-Йорка и Багам. Это будет первый альбом, выпущенный после смерти барабанщика группы Чарли Уоттса летом 2021 года.