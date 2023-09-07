Потери Вооружённых сил Украины к концу года могут стать катастрофическими. По прогнозу экс-премьера Незалежной Николая Азарова, армия страны может лишиться более 500 тысяч человек.

"Очевидные прогнозы, что к концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. В результате бездарных, террористических действий киевского режима нет целого областного центра", — сказал Азаров в эфире украинского канала "Мечта".

Политик считает, что киевские власти специально скрывают истинные цифры потерь, чтобы избежать выплат, и приписывают их к числу пропавших без вести.