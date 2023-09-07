Азаров предрёк, что к концу года ВСУ потеряют более полумиллиона человек
Потери Вооружённых сил Украины к концу года могут стать катастрофическими. По прогнозу экс-премьера Незалежной Николая Азарова, армия страны может лишиться более 500 тысяч человек.
"Очевидные прогнозы, что к концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. В результате бездарных, террористических действий киевского режима нет целого областного центра", — сказал Азаров в эфире украинского канала "Мечта".
Политик считает, что киевские власти специально скрывают истинные цифры потерь, чтобы избежать выплат, и приписывают их к числу пропавших без вести.
Напомним, уже три месяца длится контрнаступление ВСУ, широко анонсированное украинскими и западными СМИ. Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для украинской армии огромными потерями. По данным МО РФ, за три месяца ВСУ потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось.
Getty Images / Anadolu Agency