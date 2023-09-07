Усадьба "Большие Вязёмы": Россиян приглашает в гости родовое гнездо Голицыных

Усадьба "Большие Вязёмы" — место с богатой, почти 500-летней историей. За несколько веков существования на территории имения побывало немало известных гостей: от Петра I и Кутузова до Толстого и Ахматовой. А сегодня она открыта для туристов. Как сообщает "Путеводитель Подмосковья", здесь можно посетить интересные экскурсии, концерты, спектакли и другие мероприятия, а главное — окунуться в атмосферу таинственной старины.

Усадьба находится на берегу реки Вязёмки в посёлке Большие Вязёмы в Одинцовском городском округе Подмосковья. На общественном транспорте добраться до музея можно с Белорусского вокзала Москвы электричкой до станции Голицыно, далее автобусами № 38, № 50 или на маршрутках № 38, № 79, № 1055 до остановки "Институт". Рядом проходит Можайское шоссе (бывшая Большая Смоленская дорога), поэтому туристам на автомобиле будет удобно выехать сперва на Минское шоссе и двигаться по прямой до съезда на Можайское шоссе. Ехать меньше 50 километров, а время в пути — меньше часа.

17 сентября, в воскресенье, в детском центре усадьбы "Большие Вязёмы" состоится заседание семейного клуба любителей сказок "У Лукоморья". Речь пойдёт о русских богатырях. 24 сентября, в воскресенье, здесь пройдёт концерт фортепианной музыки, а 30-го, в субботу, в усадьбе покажут спектакль "Нежное сердце" по комедии Владимира Соллогуба.