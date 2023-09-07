88-летняя жительница Херсонской области приняла участие в выборах депутатов регионального парламента. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

88-летняя мать 12 детей приняла участие в выборах в Херсонской области. Видео предоставлено Лайфу

Мать 12 детей из села Вольного Нижнесерогозского района решила выразить свою гражданскую позицию и не оставаться в стороне от общенародного выбора, несмотря на опасность из-за возможных атак с украинской стороны. Пожилая женщина поблагодарила членов участковой комиссии за возможность проголосовать, а также выразила надежду, что благодаря грядущим изменениям регион будет хорошо жить на протяжении многих лет.