Байден опубликовал ролик о том, как "под покровом ночи" 40 часов ехал в Киев

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден опубликовал видео, в котором сделан акцент на том, как он отправился в Киев под "рёв сирен". Агитационный ролик опубликован в соцсети X.

Ролик о поездке Джо Байдена в Киев. Видео © X / Joe Biden

"Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене — американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединёнными Штатами", — говорится закадровым голосом.

За всё время конфликта на Украине Байден посетил Киев один раз — в феврале этого года. До него так делали многие западные политики. Российская сторона была заранее уведомлена о визите в украинскую столицу президента США.

В минутном видеоролике американским избирателям рассказали, что путь до Киева занял 40 часов, девять из которых Байдену пришлось "под покровом ночи" проехать на поезде. А потом "под вой сирен воздушной тревоги" он встретился с Зеленским и "двое мужчин пошли вместе", явив всему миру "тихую силу настоящего лидера".

Эта поездка многократно использовалась командой Байдена как доказательство того, что он в свои 80 лет готов идти на второй президентский срок. В конце ролика американский президент традиционно говорит: "Я Джо Байден, и я одобряю это послание".