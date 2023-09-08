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7 сентября, 22:54

МИД: Россия ожидает увидеть в коммюнике G20 пункт о расчётах в нацвалютах

Москва надеется на то, что в финальном документе предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели будет затронут вопрос расчётов в национальных валютах. Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, представители России принимают активное участие в создании заключительного коммюнике. Они работают над составлением документа, находясь в индийской столице, добавил политик.

"В этом году мы ожидаем, что, конечно, будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопрос расчётов в национальных валютах", — рассказал Биричевский в интервью TV BRICS.

Bloomberg: В Нью-Дели обезьян распугивают пугалами лангуров перед саммитом G20

Bloomberg: В Нью-Дели обезьян распугивают пугалами лангуров перед саммитом G20

Напомним, что двухдневный саммит G20 стартует в Индии уже 9 сентября. Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден выразил разочарование.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / g20org

Илья Пушкарев
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