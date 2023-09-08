МИД: Россия ожидает увидеть в коммюнике G20 пункт о расчётах в нацвалютах

Москва надеется на то, что в финальном документе предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели будет затронут вопрос расчётов в национальных валютах. Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, представители России принимают активное участие в создании заключительного коммюнике. Они работают над составлением документа, находясь в индийской столице, добавил политик.

"В этом году мы ожидаем, что, конечно, будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопрос расчётов в национальных валютах", — рассказал Биричевский в интервью TV BRICS.