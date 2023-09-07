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7 сентября, 12:12

Bloomberg: В Нью-Дели обезьян распугивают пугалами лангуров перед саммитом G20

<p>Фигура чернолицего лангура в Нью-Дели, призванная отпугивать обезьян. Обложка ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>ТАСС / AP / Manish Swarup</p>

Фигура чернолицего лангура в Нью-Дели, призванная отпугивать обезьян. Обложка © ТАСС / AP / Manish Swarup

Ради подготовки к грядущему саммиту "Большой двадцатки" в Нью-Дели власти Индии идут на кардинальные меры, пишет Bloomberg. Так, они приказали школам, банкам, а также большинству частных предприятий и всем государственным ведомствам оставаться закрытыми, дабы разгрузить столицу от пробок.

Кроме того, власти временно закроют границы с соседними регионами, а на улицы города для патрулирования выйдут более 100 тысяч правоохранителей, в арсенале которых имеются тяжёлая артиллерия, передовые камеры на базе искусственного интеллекта, устройства для создания помех и собаки-ищейки. А проблему обезьян хотят решить пугалами в виде их более крупных сородичей.

"Чтобы отпугнуть тысячи маленьких обезьян, которые обитают возле правительственных учреждений и крадут еду у пешеходов, чиновники усеяли тротуары фигурами в натуральную величину более крупных видов чернолицых лангуров", говорится в материале.

Указывается, что вся территория правительственного квартала, где пройдёт саммит, будет фактически изолирована от остального города.

Путин отказался выступить с видеообращением к саммиту G20

Путин отказался выступить с видеообращением к саммиту G20

Напомним, саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября. Президент России Владимир Путин объявил, что не посетит мероприятие, нашу делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также не посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин, вместо него в Индию отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Матвей Константинов
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