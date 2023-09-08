Зурабишвили призвала правящую партию не мечтать о её отставке из-за поездок в ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на намерения правящей партии добиться её отставки из-за частых поездок в Европу. Глава государства заявила, что не собирается покидать занимаемый пост и планирует продолжить визиты в ЕС.
"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность", — высказалась президент в видеообращении.
Напомним, что партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента Зурабишвили 1 сентября. Для реализации задуманного политсиле необходимо заручиться поддержкой 100 парламентариев. В настоящее время к инициативе присоединилось уже 80 депутатов.
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Шансы правящей партии довести начатое дело до конца ранее оценил политолог Аслан Рубаев. Эксперт уверен, что президенту Грузии не получится избежать заслуженного импичмента.
ТАСС / Mindaugas Kulbis