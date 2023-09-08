Зурабишвили призвала правящую партию не мечтать о её отставке из-за поездок в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на намерения правящей партии добиться её отставки из-за частых поездок в Европу. Глава государства заявила, что не собирается покидать занимаемый пост и планирует продолжить визиты в ЕС.

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность", — высказалась президент в видеообращении.