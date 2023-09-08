Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что нет такой силы, которая бы была способна остановить советских бойцов. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Восьмое сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобождён, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокорённый Донбасс — многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край", — сказал российский лидер.

Президент отметил, что ресурсы региона представляли колоссальное значение для врага. И завладеть ими было одной из целей нападения Германии на Советский Союз. Нацисты делали всё для того, чтобы завоевать донецкие степи и заставить жителей работать на военную машину Третьего рейха. Однако фашистских захватчиков встретило яростное народное сопротивление, накал которого не ослабевал на протяжении 700 дней.