Новым главным тренером ФК "Факел"назначен Сергей Ташуев
Новый тренер ФК "Факел" Сергей Ташуев (слева). Обложка © Телеграм-канал ФК "Факел"
Воронежский футбольный клуб "Факел" озвучил имя нового тренера. Им стал бывший наставник грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев. Об этом сообщила пресс-служба команды.
В клубе напомнили, что Сергей Ташуев работал с клубами "Краснодар", "Спартак-Нальчик", "Анжи", а также с донецким "Металлургом", солигорским "Шахтёром" и грозненским "Ахматом". С последним наставник занял пятое место в прошлом сезоне РПЛ.
Напомним, ранее спустя всего четыре месяца после назначения пост главного тренера "Факела" покинул Вадим Евсеев. Он возглавил клуб 1 мая.