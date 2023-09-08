Новым главным тренером ФК "Факел"назначен Сергей Ташуев

Воронежский футбольный клуб "Факел" озвучил имя нового тренера. Им стал бывший наставник грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В клубе напомнили, что Сергей Ташуев работал с клубами "Краснодар", "Спартак-Нальчик", "Анжи", а также с донецким "Металлургом", солигорским "Шахтёром" и грозненским "Ахматом". С последним наставник занял пятое место в прошлом сезоне РПЛ.