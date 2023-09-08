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8 сентября, 08:04

Новым главным тренером ФК "Факел"назначен Сергей Ташуев

<p>Новый тренер ФК "Факел" Сергей Ташуев (слева). Обложка © <a href="https://t.me/pfcfakel/7989" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал ФК </a><a href="https://t.me/pfcfakel/7989" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Факел"</a></p>

Новый тренер ФК "Факел" Сергей Ташуев (слева). Обложка © Телеграм-канал ФК "Факел"

Воронежский футбольный клуб "Факел" озвучил имя нового тренера. Им стал бывший наставник грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В клубе напомнили, что Сергей Ташуев работал с клубами "Краснодар", "Спартак-Нальчик", "Анжи", а также с донецким "Металлургом", солигорским "Шахтёром" и грозненским "Ахматом". С последним наставник занял пятое место в прошлом сезоне РПЛ.

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Напомним, ранее спустя всего четыре месяца после назначения пост главного тренера "Факела" покинул Вадим Евсеев. Он возглавил клуб 1 мая.

Полина Федотова
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