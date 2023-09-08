Сибирская язва подтвердилась ещё у пяти жителей Воронежской области
Врачи зафиксировали пять случаев заболевания сибирской язвой у жителей села Лебединка Богучарского района Воронежской области, которых ранее госпитализировали из очага инфекции. Об этом сообщил региональный Департамент здравоохранения.
"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП № 8 доставлено семь человек. У пяти пациентов диагноз подтверждён лабораторно. У двоих человек диагноз находится в стадии уточнения", — рассказали в пресс-службе и добавили, что состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, 29 августа из очага сибирской язвы в Воронежской области доставили в инфекционный центр при БСМП № 8 мужчину, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. А 7 сентября специалисты ветеринарной службы выявили в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области два новых очага сибирской язвы.
ТАСС / Александр Рюмин