Сибирская язва подтвердилась ещё у пяти жителей Воронежской области

Врачи зафиксировали пять случаев заболевания сибирской язвой у жителей села Лебединка Богучарского района Воронежской области, которых ранее госпитализировали из очага инфекции. Об этом сообщил региональный Департамент здравоохранения.

"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП № 8 доставлено семь человек. У пяти пациентов диагноз подтверждён лабораторно. У двоих человек диагноз находится в стадии уточнения", — рассказали в пресс-службе и добавили, что состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести.