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8 сентября, 10:29

Сибирская язва подтвердилась ещё у пяти жителей Воронежской области

Врачи зафиксировали пять случаев заболевания сибирской язвой у жителей села Лебединка Богучарского района Воронежской области, которых ранее госпитализировали из очага инфекции. Об этом сообщил региональный Департамент здравоохранения.

"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП № 8 доставлено семь человек. У пяти пациентов диагноз подтверждён лабораторно. У двоих человек диагноз находится в стадии уточнения", — рассказали в пресс-службе и добавили, что состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести.

В Воронежской области нашли ещё один очаг сибирской язвы

В Воронежской области нашли ещё один очаг сибирской язвы

Напомним, 29 августа из очага сибирской язвы в Воронежской области доставили в инфекционный центр при БСМП № 8 мужчину, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. А 7 сентября специалисты ветеринарной службы выявили в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области два новых очага сибирской язвы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Юрий Лысенко
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