В Воронежской области нашли ещё два очага сибирской язвы

Специалисты ветеринарной службы выявили в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области два новых очага сибирской язвы, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации проекта указа губернатора региона Александра Гусева.

"Определить <…> эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы. — Прим. Лайфа), расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область; территорию, расположенную в 650 м западнее от д. 15А по улице Клубной, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область", — говорится в документе.

Проект указа предлагает установить карантин по заболеванию сибирской язвой, эти меры в своём представлении от 7 сентября изложил руководитель Управления ветеринарии Воронежской области Николай Эсауленко.