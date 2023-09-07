В Воронежской области нашли ещё два очага сибирской язвы
Власти Воронежской области сообщили о фиксации ещё двух очагов сибирской язвы
Специалисты ветеринарной службы выявили в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области два новых очага сибирской язвы, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации проекта указа губернатора региона Александра Гусева.
"Определить <…> эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы. — Прим. Лайфа), расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область; территорию, расположенную в 650 м западнее от д. 15А по улице Клубной, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область", — говорится в документе.
Проект указа предлагает установить карантин по заболеванию сибирской язвой, эти меры в своём представлении от 7 сентября изложил руководитель Управления ветеринарии Воронежской области Николай Эсауленко.
Неблагоприятной признаётся территория вокруг каждого из очагов заболевания в радиусе двух километров в пределах административных границ села Лебединка. А угрожаемой объявляется зона в радиусе семи километров от населённого пункта в пределах сёл Плесновка, Новоникольское Богучарского района и хутора Криничный Кантемировского района.
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Напомним, 20 августа Александр Гусев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Панинского района из-за обнаружения очага сибирской язвы, ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года. Уже 22 августа сообщалось о втором очаге заболевания. Позднее выяснилось, что источником первого случая заражения стала туша животного. О госпитализации ещё двоих жителей региона стало известно 29 августа.
ТАСС / Сергей Бобылев