Сбивший гаишника в Москве лихач раскаялся на камеру и понадеялся на примирение с пострадавшим
Сбивший инспектора ГИБДД в Москве лихач извинился за содеянное
Сбивший сотрудника ГИБДД на Волгоградском проспекте в Москве лихач извинился за содеянное, соответствующее видео публикует SHOT. По словам Парвиза, в момент страшного ДТП он мчался к отцу в район Печатники и просто не заметил правоохранителя.
Сбивший инспектора ГИБДД московский лихач извинился за содеянное. Видео © SHOT
"Передо мной резко притормозили, и я резко вывернул направо и в этот момент <...> не успел моргнуть, как я ударил сотрудника [ГИБДД]. Полностью признаю свою вину в том, что я покинул место ДТП и уехал. В любом случае, я сам подошёл и сдался... Приношу глубочайшие извинения родным и близким пострадавшего и коллегам", — сказал задержанный.
На вопрос о том, какое наказание ожидает Парвиз за содеянное, он ответил, что надеется на понимание и примирение, однако конечное решение не за ним.
Напомним, минувшим вечером на Волгоградском проспекте в Москве 35-летний Парвиз Ю. сбил инспектора ГИБДД, когда тот вышел на дорогу для остановки проезжавшей машины. Мужчина скрылся с места ДТП, но был оперативно задержан. Тем временем у пострадавшего диагностировали перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов. Лайф публиковал момент страшной аварии. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".