Сбивший гаишника в Москве лихач раскаялся на камеру и понадеялся на примирение с пострадавшим

Сбивший сотрудника ГИБДД на Волгоградском проспекте в Москве лихач извинился за содеянное, соответствующее видео публикует SHOT. По словам Парвиза, в момент страшного ДТП он мчался к отцу в район Печатники и просто не заметил правоохранителя.

Сбивший инспектора ГИБДД московский лихач извинился за содеянное. Видео © SHOT

"Передо мной резко притормозили, и я резко вывернул направо и в этот момент <...> не успел моргнуть, как я ударил сотрудника [ГИБДД]. Полностью признаю свою вину в том, что я покинул место ДТП и уехал. В любом случае, я сам подошёл и сдался... Приношу глубочайшие извинения родным и близким пострадавшего и коллегам", — сказал задержанный.

На вопрос о том, какое наказание ожидает Парвиз за содеянное, он ответил, что надеется на понимание и примирение, однако конечное решение не за ним.