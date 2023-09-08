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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 11:26
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Украинская армия получила по зубам на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком направлении до 190 человек

Украинская армия за последние сутки потеряла на Южно-Донецком направлении до 190 бойцов. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 8 сентября, в Минобороны России.

Действиями подразделений войсковой группировки "Восток", а также ударами авиации и огнём артиллерии была отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

Среди других потерь противника в ведомстве назвали три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп Вооружённых сил Украины. Кроме того, сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье. Это произошло в районе населённого пункта Бекаровка.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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