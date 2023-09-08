Украинская армия получила по зубам на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком направлении до 190 человек
Украинская армия за последние сутки потеряла на Южно-Донецком направлении до 190 бойцов. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 8 сентября, в Минобороны России.
Действиями подразделений войсковой группировки "Восток", а также ударами авиации и огнём артиллерии была отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.
Среди других потерь противника в ведомстве назвали три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп Вооружённых сил Украины. Кроме того, сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье. Это произошло в районе населённого пункта Бекаровка.
VK / Минобороны России