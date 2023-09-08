Украинская армия получила по зубам на Южно-Донецком направлении

Украинская армия за последние сутки потеряла на Южно-Донецком направлении до 190 бойцов. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 8 сентября, в Минобороны России.

Действиями подразделений войсковой группировки "Восток", а также ударами авиации и огнём артиллерии была отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.