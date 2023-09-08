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8 сентября, 13:07

В ЦИК простым аргументом разнесли "сенсации" Запада о силовиках на выборах в новых регионах

ЦИК: Росгвардия и МВД обеспечивают безопасность на выборах в новых регионах

На самых тяжёлых направлениях в новых российских регионах обеспечивают безопасность и помогают с организацией выборов сотрудники МВД и Росгвардии. Об этом сказал замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя статьи западных СМИ, которые пытаются создать сенсацию из присутствия силовиков на избирательных участках.

"Мы сегодня слышали у коллег (из новых регионов РФ) много о том, что из-за рубежа очень много пишут, что голосование проходит (под дулами)", отметил он.

Булаев подчеркнул, что российские правоохранители как раз стоят на страже закона, "их стволы защищают". А вот того же нельзя сказать о западных СМИ, продолжил он. Ведь "они стреляют и в грудь, и спину, и сверху — бомбы, и снизу — мину закладывают".

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. В Киеве распространяют ложные сообщения о голосовании в новых регионах РФ. Самые частые фейки: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". На данный момент врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо уже проголосовали.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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