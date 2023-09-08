В ЦИК простым аргументом разнесли "сенсации" Запада о силовиках на выборах в новых регионах
ЦИК: Росгвардия и МВД обеспечивают безопасность на выборах в новых регионах
На самых тяжёлых направлениях в новых российских регионах обеспечивают безопасность и помогают с организацией выборов сотрудники МВД и Росгвардии. Об этом сказал замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя статьи западных СМИ, которые пытаются создать сенсацию из присутствия силовиков на избирательных участках.
"Мы сегодня слышали у коллег (из новых регионов РФ) много о том, что из-за рубежа очень много пишут, что голосование проходит (под дулами)", — отметил он.
Булаев подчеркнул, что российские правоохранители как раз стоят на страже закона, "их стволы защищают". А вот того же нельзя сказать о западных СМИ, продолжил он. Ведь "они стреляют и в грудь, и спину, и сверху — бомбы, и снизу — мину закладывают".
Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. В Киеве распространяют ложные сообщения о голосовании в новых регионах РФ. Самые частые фейки: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". На данный момент врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо уже проголосовали.
ТАСС / Алексей Коновалов