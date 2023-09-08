В ЦИК простым аргументом разнесли "сенсации" Запада о силовиках на выборах в новых регионах

На самых тяжёлых направлениях в новых российских регионах обеспечивают безопасность и помогают с организацией выборов сотрудники МВД и Росгвардии. Об этом сказал замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя статьи западных СМИ, которые пытаются создать сенсацию из присутствия силовиков на избирательных участках.

"Мы сегодня слышали у коллег (из новых регионов РФ) много о том, что из-за рубежа очень много пишут, что голосование проходит (под дулами)", — отметил он.

Булаев подчеркнул, что российские правоохранители как раз стоят на страже закона, "их стволы защищают". А вот того же нельзя сказать о западных СМИ, продолжил он. Ведь "они стреляют и в грудь, и спину, и сверху — бомбы, и снизу — мину закладывают".