Почти 500 россиян застряли в Египте из-за приостановки полётов

Около 480 клиентов российского туроператора "Интурист" должны были вернуться на родину из Египта рейсами авиакомпании Red Sea Airlines, которая приостановила полёты. Путешественников вывезут домой самолётами других авиакомпаний, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

"Сейчас на отдыхе в Египте находятся около 480 туристов "Интуриста", которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат свой отдых в плановом режиме, им по окончании туров будет организован вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний, вопросы будут решаться с каждым в индивидуальном порядке", — пояснили в АТОР.

Согласно сведениям "Интуриста", в результате отмены рейса Red Sea Airlines 8 сентября с отдыха не смогли вернуться порядка 180 россиян. Всех их обещали заселить в отели. Росавиация тем временем занимается вопросом их вывоза на родину, в ближайшее время будет выбран отечественный авиаперевозчик, который этим займётся.

Российским туристам, которые хотят самостоятельно купить билеты для вылета из Египта в Россию или наоборот, посоветовали связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов. "Интурист" сейчас оценивает целесообразность дальнейшего продолжения полётной программы на Red Sea Airlines в Шарм-эш-Шейх.