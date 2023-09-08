Ростовский суд приравнял эмодзи к подписи в документе

Суд счёл эмодзи с большим пальцем вверх достаточным основанием для закрепления договорённости при рассмотрении дела о нарушении договора купли-продажи. Об этом в своём телеграм-канале сообщила юрист Анастасия Сковпень.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону счёл обоснованным решение суда первой инстанции, посчитавшим, что эмодзи с большим пальцем вверх в переписке в WhatsApp имеет такую же силу, как и подпись под дополнительным соглашением. Речь идёт о споре между индивидуальной предпринимательницей (ИП) Сирануш Арутюнян, составившей договор купли-продажи с ИП Родионом Руденко о доставке передвижного торгового киоска в виде ретрофургона. В договоре было указано, что расцветка верней и нижней частей киоска комбинированная и должна быть утверждена дополнительным соглашением.



Киоск стоил 685 тысяч рублей. Покупатель выплатила задаток Руденко в размере 479,5 тысячи рублей, а оставшуюся сумму должна была выплатить перед его отгрузкой. В договоре значилось, что стороны согласны с юридической силой всех документов, текст которых был получен по e-mail или другим каналам связи, даже если они привязаны к телефонным номерам сторон. Под последний пункт попал мессенджер WhatsApp.

Арутюнян не получила фургон в озвученный срок и отправила Руденко претензию, потребовав вернуть ей задаток в течение десяти банковских дней. Тот ответил, что стороны так и не заключили дополнительного соглашения, из-за чего киоск попросту не мог быть изготовлен вовремя. Предпринимательница обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ответчика 480 тысяч рублей с процентами. Суд удовлетворил запрос, а Руденко подал апелляцию.



