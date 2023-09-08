Ростовский суд приравнял эмодзи к подписи в документе
Суд Ростова-на-Дону счёл эмодзи "большой палец" равносильным подписи в документе
Суд счёл эмодзи с большим пальцем вверх достаточным основанием для закрепления договорённости при рассмотрении дела о нарушении договора купли-продажи. Об этом в своём телеграм-канале сообщила юрист Анастасия Сковпень.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону счёл обоснованным решение суда первой инстанции, посчитавшим, что эмодзи с большим пальцем вверх в переписке в WhatsApp имеет такую же силу, как и подпись под дополнительным соглашением. Речь идёт о споре между индивидуальной предпринимательницей (ИП) Сирануш Арутюнян, составившей договор купли-продажи с ИП Родионом Руденко о доставке передвижного торгового киоска в виде ретрофургона. В договоре было указано, что расцветка верней и нижней частей киоска комбинированная и должна быть утверждена дополнительным соглашением.
Киоск стоил 685 тысяч рублей. Покупатель выплатила задаток Руденко в размере 479,5 тысячи рублей, а оставшуюся сумму должна была выплатить перед его отгрузкой. В договоре значилось, что стороны согласны с юридической силой всех документов, текст которых был получен по e-mail или другим каналам связи, даже если они привязаны к телефонным номерам сторон. Под последний пункт попал мессенджер WhatsApp.
Арутюнян не получила фургон в озвученный срок и отправила Руденко претензию, потребовав вернуть ей задаток в течение десяти банковских дней. Тот ответил, что стороны так и не заключили дополнительного соглашения, из-за чего киоск попросту не мог быть изготовлен вовремя. Предпринимательница обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ответчика 480 тысяч рублей с процентами. Суд удовлетворил запрос, а Руденко подал апелляцию.
Он апеллировал к тому, что в договоре была указана необходимость заключить дополнительное соглашение о цвете киоска, без которого он не мог выполнить свою часть сделки. А суд, опираясь на материалы переписки сторон, определил, что в WhatsApp цвет и размеры киска обсуждались. Вот о каком эпизоде идёт речь: 6 апреля 2022 года Руденко отправил сообщение "Хорошо, жёлтая полоска на белом фоне", а в ответ получил эмодзи 👍 от представительницы Арутюнян, у которой была доверенность на ведение таких переговоров.
А ранее была поставлена точка в споре ЦУМа и россиянина, купившего товары в 900 раз дешевле из-за сбоя. Верховный суд допустил, что покупатели могут пользоваться такими сбоями, и отправил дело на пересмотр. А Дзержинский районный суд Волгограда принял окончательное решение по делу.
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