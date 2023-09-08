Боррель обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию вокруг Карабаха

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В рамках диалога дипломаты обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя, а также затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

По информации внешнеполитического ведомства республики, министр донёс до собеседника позицию Азербайджана и пожаловался на действия Еревана в регионе. Кроме того, Байрамов рассказал Боррелю, что Баку видит угрозу в бойцах армянской армии в Карабахе.

"Предоставлена подробная информация о том, что Армения продолжала незаконное использование Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет, в то время как утверждения о "гуманитарной ситуации в регионе" в настоящее время без каких-либо оснований являются политическими манипуляциями", — гласит сообщение МИД.