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8 сентября, 19:08

Боррель обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию вокруг Карабаха

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В рамках диалога дипломаты обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя, а также затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

По информации внешнеполитического ведомства республики, министр донёс до собеседника позицию Азербайджана и пожаловался на действия Еревана в регионе. Кроме того, Байрамов рассказал Боррелю, что Баку видит угрозу в бойцах армянской армии в Карабахе.

"Предоставлена подробная информация о том, что Армения продолжала незаконное использование Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет, в то время как утверждения о "гуманитарной ситуации в регионе" в настоящее время без каких-либо оснований являются политическими манипуляциями", — гласит сообщение МИД.

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Напомним, в Нагорном Карабахе регулярно происходят перестрелки между армянскими и азербайджанскими солдатами. Зачастую локальные боестолкновения приводят к жертвам в рядах вооружённых сил обеих стран.

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Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Илья Пушкарев
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