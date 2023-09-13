Международный день шоколада, День программиста, Куприянов день: Какие праздники и приметы 13 сентября Сегодня, 13 сентября 2023 года, в России отмечают свой День рождения сразу два региона, чья история неразрывно связана. Также на этот день выпадают два профессиональных праздника: их отмечают представители одной древней и одной молодой сферы деятельности. 12 сентября, 21:01 13 сентября отмечается Международный день шоколада. Фото © Freepik / kroshka_nastya

Международный день шоколада

Сегодня, 13 сентября, в России и других странах отмечается также праздник сладкоежек — Международный день шоколада. Вот что о нём известно: интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 13 сентября, дата не меняется;

приурочен ко дню рождения Милтона Херши, основавшего первую в США фабрику шоколада;

праздновать предлагается, лакомясь шоколадом.

Этот десерт настолько любим всеми, что наряду с Международным днём шоколада есть и другие посвящённые ему праздники. Так, 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. А в США подобные дни выпадают на 7 июля и 28 октября.

Шоколад — древний продукт, но сначала он был другим. Это был горький напиток из молотых и обжаренных какао-бобов с перцем, смешанных с водой. Согласно одной из версий, шоколад поэтому так и называется — на ацтекском языке якобы это значило "горькая вода".

В Европу в XVI веке шоколад завезли конкистадоры — и уже там он стал становиться таким, каким его знаем мы. Сначала это был деликатес, который могли себе позволить только состоятельные люди. В России шоколад появился при Петре I. Массово доступен этот продукт стал только в прошлом веке с началом его широкого производства.

Если шоколадом не злоупотреблять, он полезен для здоровья. В нём есть вещества, которые вызывают в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Этот продукт поддерживает тонус, богат питательными веществами. В том числе по последней причине увлекаться им не стоит. К тому же сейчас в большинстве сортов шоколада много сахара.

День программиста

13 сентября отмечается День программиста. Фото © Freepik

Сегодня в России отмечается праздник, посвящённый относительно молодой профессии, — День программиста. Вот несколько фактов о нём: официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно в 256-й день года;

утверждён Указом президента РФ от 11 сентября 2009 года;

в этот день празднование проводится в российских IT-компаниях.

День программиста в России стали отмечать по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций. Дату решено было не фиксировать. 256-й день года в невысокосные годы, как 2023-й, выпадает на 13 сентября, а если год високосный, то на 12 сентября. Тут дело в символизме. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. Если в России День программиста официальный, то в некоторых странах представители этой профессии отмечают его неформально.

Программист — это человек, который занимается разработкой программного обеспечения (ПО). Оно сначала предназначалось только для компьютеров, а теперь — и для смартфонов, бытовой техники, автомобилей, заводских станков и так далее. Каждый день мы сталкиваемся с плодами трудов программистов, нажимая ли кнопку на пульте телевизора, набирая ли сообщение в мессенджере, запуская ли игру на компьютере. Поэтому переоценить важность айтишников для страны сложно. В России сейчас наблюдается дефицит IT-специалистов, несмотря на то что их готовят десятки вузов. Кстати, школа программистов нашей страны всегда считалась и сегодня остаётся одной из лучших в мире.

День парикмахера

13 сентября отмечается День парикмахера. Фото © ТАСС / Евгений Леонов

Ещё один профессиональный праздник отмечается в России 13 сентября — День парикмахера. Рассказываем о нём: праздник неофициальный;

каждый год отмечается 13 сентября, дата не меняется;

имеет альтернативную дату — 14 сентября;

празднуется в профессиональных коллективах.

Мастера расчёски и ножниц пока не получили своего официального профессионального праздника, зато у них есть по меньшей мере три неформальных. Отпраздновать они могут как сегодня, 13 сентября, так и по какой-то причине и завтра, 14 сентября. Поскольку теперь неясно, кто выбирал дату торжества, в этом вопросе есть некоторые разночтения. А ещё парикмахеры по традиции отмечают как профессиональный Международный день красоты, который уже почти 30 лет празднуется 9 сентября. Он и был до появления нынешнего главным праздником парикмахеров. Однако и это ещё не всё: парикмахерских дел мастера имеют полное право также отмечать День работников бытового обслуживания населения 27 июля.

Насколько важна профессия парикмахера, многие поняли в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса подолгу нельзя было покидать дом, а многие салоны красоты и вовсе не работали. Но теперь, к счастью, эти трудности преодолены и к нашим услугам мастера разных направлений. Кстати, по предварительным оценкам, в России работает около 70 парикмахерских и салонов красоты, причём их количество продолжает расти. А учитывая, что во многих работает не один человек, счёт мастеров расчёски и ножниц в России идёт на сотни тысяч. Всех их сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником.

День образования Краснодарского края и Ростовской области

13 сентября — День образования Краснодарского края и Ростовской области. Фото © krd.ru

Сегодня в России свой праздник отмечают сразу два региона страны. 13 сентября — это День образования Краснодарского края и Ростовской области. Вот несколько фактов: Краснодарский край и Ростовская область были образованы 13 сентября 1937 года;

появились благодаря разделению Азово-Черноморского края;

решение об этом принял Центральный исполнительный комитет СССР;

в этот день в регионах проходят посвящённые празднику концерты, спортивные мероприятия.

У этих двух российских регионов сложный путь становления. Исторически территория Кубани сложилась из части территорий, занимаемых до Октябрьской революции 1917 года Кубанской областью и Черноморской губернией. В мае 1918 года там была основана Кубано-Черноморская Советская Республика, которая через два года стала областью. В 1934 году был образован Азово-Черноморский край с центром в Ростове-на-Дону. В 1937 году этот край был разделён на два региона, которые существуют до сих пор.

Краснодарский край благодаря средиземноморскому климату и протяжённой береговой линии Чёрного моря стал Меккой для туристов. Ещё одна его особенность, которая роднит этот регион с Ростовской областью, — обширные поля, обеспечивающие продовольственную безопасность нашей страны. Также Ростовская область и Краснодарский край известны традициями казачества, с которым связаны значимые события в истории страны. Сегодня, в День образования этих двух регионов, там запланированы праздничные мероприятия. Главные из них традиционно проходят в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Приметы 13 сентября

Куприянов день

13 сентября Русская православная церковь чтит память жившего в III веке Киприана Карфагенского — епископа Карфагенского, искусного богослова. Он написал немало сочинений, посвятив их в том числе проблемам отступничества и церковного раскола. Киприан провёл в Карфагене три собора, на последнем единогласно было решено, что крещение вне Единой Церкви невозможно, крещённых еретиками следует перекрещивать заново. Во время преследований христиан при императоре Валериане Киприан был казнён. Причислен к числу отцов Единой Церкви.

На Руси в эту дату отмечали Куприянов день. Ещё этот праздник называли Журавлинкой или Журавлиным вече. Согласно легенде, в этот день птицы перед перелётом на юг собираются на болоте. А ещё этот народный праздник был посвящён клюкве, которую называли журавлиной ягодой. Из неё делали отвары, варенье, пекли с ней пироги. Считалось, что Куприянов день нужно посвятить порядку и чистоте. Следует провести уборку, ликвидировать хлам, перестирать вещи. Что не рекомендовалось в этот день делать, так это отправляться в дорогу. В народе верили, что ничего хорошего из путешествия не выйдет.

Погодные приметы на 13 сентября

Растущая луна — клюквы будет много.

Лебеди потянулись на юг — к раннему снегу.

А если лебеди задержались — осень будет долгой и тёплой.

Пауки по углам попрятались — к дождям.

Именинники 13 сентября

13 сентября именины у российского актёра Михаила Башкатова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 13 сентября, именины у обладателей следующих имён: Александр

Владимир

Геннадий

Дмитрий

Иоанн (Иван)

Михаил

Мирон. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев