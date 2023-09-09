Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал в дистанционном формате на выборах градоначальника. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", — заявил Собянин.
По словам мэра российской столицы, при желании москвичи также имеют возможность прийти на избирательный участок. Проголосовать местные жители могут не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего, подчеркнул Собянин.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).
ТАСС / Михаил Терещенко