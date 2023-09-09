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9 сентября, 08:35

Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал в дистанционном формате на выборах градоначальника. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", — заявил Собянин.

Мосгоризбирком: Ночью онлайн-голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно

Мосгоризбирком: Ночью онлайн-голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно

По словам мэра российской столицы, при желании москвичи также имеют возможность прийти на избирательный участок. Проголосовать местные жители могут не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего, подчеркнул Собянин.

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).

Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20,45%

Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20,45%

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
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