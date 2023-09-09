Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал в дистанционном формате на выборах градоначальника. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", — заявил Собянин.

По словам мэра российской столицы, при желании москвичи также имеют возможность прийти на избирательный участок. Проголосовать местные жители могут не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего, подчеркнул Собянин.