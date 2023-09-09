Путин призвал жителей России принять участие в выборах

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей регионов, где в эти выходные проходят выборы, принять участие в голосовании и проявить гражданскую позицию.

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей принять участие в выборах. Видео © LIFE

Глава государства указал, что выборы — это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, посёлка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым граждане доверяют и которые будут отстаивать их интересы в дальнейшем.

"Прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие", — сказал Путин.

Также российский лидер заметил, что выборы в нашей стране организованы максимально удобно для граждан. По его словам, электронное голосование становится всё более популярным, ему доверяют всё больше пользователей.