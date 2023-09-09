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9 сентября, 10:02

Путин призвал жителей России принять участие в выборах

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей регионов, где в эти выходные проходят выборы, принять участие в голосовании и проявить гражданскую позицию.

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей принять участие в выборах. Видео © LIFE

Глава государства указал, что выборы — это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, посёлка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым граждане доверяют и которые будут отстаивать их интересы в дальнейшем.

"Прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие", — сказал Путин.

Также российский лидер заметил, что выборы в нашей стране организованы максимально удобно для граждан. По его словам, электронное голосование становится всё более популярным, ему доверяют всё больше пользователей.

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"Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную позицию", — подчеркнул Путин в обращении к россиянам.

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. Явка за первый день превысила 20%.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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