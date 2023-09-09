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9 сентября, 11:50

Проголосовавшие онлайн москвичи могут активировать баллы "Миллиона призов"

Первые победители акции программы "Миллион призов" уже могут начинать активацию призовых баллов. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, их можно обменять на покупки у партнёров программы или направить на благотворительность.

"После полудня победителям розыгрыша начали рассылать СМС-сообщения. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Там же размещена информация о её партнёрах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы", — говорится в сообщении.

Первые призовые баллы были разыграны среди тех, кто накануне, 8 сентября, принимал участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В общей сложности призовые бонусы получили 1 094 159 человек. Завтра методом случайного выбора будут определены следующие победители.

Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Явка за первый день превысила 20%.

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Сайт мэра Москвы

Наталья Исакова
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