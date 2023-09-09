Проголосовавшие онлайн москвичи могут активировать баллы "Миллиона призов"

Первые победители акции программы "Миллион призов" уже могут начинать активацию призовых баллов. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, их можно обменять на покупки у партнёров программы или направить на благотворительность.

"После полудня победителям розыгрыша начали рассылать СМС-сообщения. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Там же размещена информация о её партнёрах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы", — говорится в сообщении.