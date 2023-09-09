В избиркоме ДЭГ рассказали про кибератаки на систему голосования

Сбоев в системе дистанционного электронного голосования из-за кибератак не зафиксировано. Об этом заявил глава территориального избиркома ДЭГ Олег Артамонов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы не получали никаких жалоб на возможные проблемы. Можно сказать, что хакеры не достигли своей цели", — сказал он.