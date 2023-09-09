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9 сентября, 14:27

В избиркоме ДЭГ рассказали про кибератаки на систему голосования

Глава избиркома ДЭГ Артамонов: Сбоев в системе голосования не зафиксировано

Сбоев в системе дистанционного электронного голосования из-за кибератак не зафиксировано. Об этом заявил глава территориального избиркома ДЭГ Олег Артамонов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы не получали никаких жалоб на возможные проблемы. Можно сказать, что хакеры не достигли своей цели", — сказал он.

По словам Артамонова, уже традиционно на первый день работы крупной системы приходится пик кибератак. Дело в том, что хакеры соревнуются между собой, их цель — раньше остальных взломать ресурсы.

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Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Явка в первый день превысила 20%.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Светлана Оперук
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