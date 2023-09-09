"Аргументы и факты" покажут на ВЭФ возможности конвергентной редакции

Издательский дом "Аргументы и факты" устанавливает свой стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), до начала которого осталось уже меньше суток. Это не просто зона для делового общения и открытая студия, а место, где журналисты смогут показать возможности конвергентной редакции.

"В этом году мы решили быть максимально заметными и продемонстрировать все мультимедийные возможности конвергентной редакции, когда журналисты сайта и газеты вместе с коллегами из видеослужбы и SMM-специалистами в самых разных форматах освещают активности форума", — приводит aif.ru слова бренд-директора ИД "Аргументы и факты" Елены Муллануровой.

Она отметила, что специально к линейке деловых форумов запущен редакционный проект "PRO-тренды" — это серия паблик-токов и экспертных интервью по актуальным темам в самых разных сферах — по экономике, экологии, транспорту, креативным индустриям, науке и технологиям. Презентация проекта прошла в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — тогда был высокий интерес гостей и участников к подобным форматам общения.

"Для максимально качественного и полного освещения событий форума, а также для личного общения с нашими партнёрами и многочисленными экспертами и спикерами мы принимаем участие в работе на полях форума очно, с красивым и стильным стендом "АиФ", — отметил генеральный директор "АиФ" Руслан Новиков.