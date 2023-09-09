"Аргументы и факты" покажут на ВЭФ возможности конвергентной редакции
Стенд редакции "Аргументы и факты" на Восточном экономическом форуме. Обложка © aif.ru
Издательский дом "Аргументы и факты" устанавливает свой стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), до начала которого осталось уже меньше суток. Это не просто зона для делового общения и открытая студия, а место, где журналисты смогут показать возможности конвергентной редакции.
"В этом году мы решили быть максимально заметными и продемонстрировать все мультимедийные возможности конвергентной редакции, когда журналисты сайта и газеты вместе с коллегами из видеослужбы и SMM-специалистами в самых разных форматах освещают активности форума", — приводит aif.ru слова бренд-директора ИД "Аргументы и факты" Елены Муллануровой.
Она отметила, что специально к линейке деловых форумов запущен редакционный проект "PRO-тренды" — это серия паблик-токов и экспертных интервью по актуальным темам в самых разных сферах — по экономике, экологии, транспорту, креативным индустриям, науке и технологиям. Презентация проекта прошла в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — тогда был высокий интерес гостей и участников к подобным форматам общения.
"Для максимально качественного и полного освещения событий форума, а также для личного общения с нашими партнёрами и многочисленными экспертами и спикерами мы принимаем участие в работе на полях форума очно, с красивым и стильным стендом "АиФ", — отметил генеральный директор "АиФ" Руслан Новиков.
Он добавил, что на форуме ожидаются насыщенные деловые дни, причём все мультимедийные возможности редакции как всегда наготове. Гостями открытой студии станут ключевые спикеры форума, например руководители крупных корпораций и бизнес-сообществ, члены Правительства РФ и главы регионов, а также политики, деятели культуры. Рядом расположится медиагостиная для паблик-токов. Следить за анонсами трансляций можно на сайте aif.ru в разделе "Пресс-центр", а также в телеграм-канале пресс-центра "АиФ" и официальной группе в соцсети "ВКонтакте". Стенд редакции будет находиться в корпусе В на первом этаже форума.