"Будем процветать": Молодожёны в новых регионах России голосуют после росписи

Такое знаменательное событие, как свадьба, у некоторых запомнится ещё одним важным мероприятием — голосованием на выборах. Так, молодожёны из новых регионов России отправились на избирательные участки сразу после росписи. Среди них новоиспечённые супруги из Луганской Народной Республики, которые понимают, что их голос отнюдь не лишний.

Луганские молодожёны проголосовали на избирательном участке после росписи. Видео © Telegram / Луганск 24

"Я думаю, мы будем процветать, [как и] наша республика, и всё ещё больше наладится. Наши дети будут патриотами, как и мы, и тоже будут ходить голосовать", — отметила пара.

Сразу после свадебной церемонии на участок приехали и молодожёны из Енакиева (ДНР). Они признались, что знаменательным этот день считают не только из-за создания семьи, но и потому что впервые голосуют в составе России.