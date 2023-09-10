Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 23:55

Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни более двух тысяч человек

МВД Марокко: Количество жертв землетрясения превысило две тысячи человек

Число жертв произошедшего в Марокко землетрясения превысило уже две тысячи. Об этом сообщает агентство Hespress со ссылкой на МВД государства.

"Количество жертв возросло до 2012 погибших и 2059 пострадавших, 1404 из которых получили серьёзные ранения", — пишет агентство.

Полицейские уточняют, что больше всего жертв в провинциях Эль-Хауз (1293) и Тарудант (452). Также землетрясение унесло жизни жителей городов Уарзазат и Марракеш.

Ранее Лайф показал видео последствий землетрясения в Марокко с высоты птичьего полёта. На кадрах можно увидеть, что стихийное бедствие уничтожило здания — от них остались лишь руины. Десятки людей вынуждены ютиться в палатках на улице, не понимая, куда податься.

Захарова: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет

Захарова: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет

Напомним, в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша.

Обложка ©

X / @brazzanews

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • марокко
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров