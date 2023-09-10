Лавров объяснил, что будет с "зависшими" в Индии "российскими рупиями"

Власти Индии заверили, что предложат перспективные области, куда можно инвестировать миллиарды рупий, которые "зависли" на счетах российских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", — пояснил он в ходе брифинга по итогам саммита "Двадцатки", который проходит в Нью-Дели.