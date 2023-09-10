Лавров объяснил, что будет с "зависшими" в Индии "российскими рупиями"
Лавров: Индия предложит РФ инвестировать "зависшие" на счетах миллиарды рупий
Власти Индии заверили, что предложат перспективные области, куда можно инвестировать миллиарды рупий, которые "зависли" на счетах российских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", — пояснил он в ходе брифинга по итогам саммита "Двадцатки", который проходит в Нью-Дели.
Ранее экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов связал падение рубля с "зависшими" в Индии рупиями. По его словам, российские компании отказались от расчёта в американской валюте, поэтому получают оплату за экспорт в индийской. В результате рупии "зависли", так как России в Индии покупать нечего, но при этом вернуть деньги сейчас невозможно, так как эта индийская валюта неконвертируема. При этом в ЦБ развеяли опасения по поводу "зависших" в Индии рупий.
VK / МИД России