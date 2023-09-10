В Бурятии произошло землетрясение

В Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в телеграм-канале со ссылкой на ЦУКС управления ведомства по Иркутской области.

"Поступила информация о том, что в 15:33 (10:33 мск. — Прим. Лайфа) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района магнитудой 3,9", — говорится в сообщении.