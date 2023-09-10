В Бурятии произошло землетрясение
ГУ МЧС: В Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
В Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в телеграм-канале со ссылкой на ЦУКС управления ведомства по Иркутской области.
"Поступила информация о том, что в 15:33 (10:33 мск. — Прим. Лайфа) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района магнитудой 3,9", — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС добавили, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ведомство призвало жителей Бурятии не паниковать и доверять исключительно официальным сообщениям, распространяемым властями.
А ранее, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. По последним данным, число жертв превысило уже две тысячи.
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