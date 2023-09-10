Российские учёные нашли способ борьбы с неуязвимыми хламидиями

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) успешно провели испытания с наночастицами на основе железа для борьбы с внутриклеточными паразитами при помощи активного кислорода. Оказалось, что это эффективно для уничтожения спящей формы хламидий, которая нечувствительна к антибиотикам.

Во время лечения внутриклеточных инфекций одной из проблем является защищённость бактерий от таких веществ и иммунной системы человека — они будто скрыты от мембранной клетки-хозяина. К данным паразитам и относятся хламидии. Причём определённые антибиотики всё же могут попасть в клетку, однако ещё одна трудность — это как раз спящая форма бактерий. Дело в том, что метаболически она является неактивной, из-за чего и нечувствительна к антибиотикам.

В ходе работы российские учёные в качестве "контейнера для лекарств" получили наночастицы МОКС MIL-100 на основе ионов железа и тримезиновой кислоты. У них низкая токсичность, биоразлагаемость, биосовместимость и химическая стабильность в воде. В поры каркаса специалисты добавили "антибактериального агента" — речь идёт о красителе метиленовый синий. Во время освещения красного диапазона видимым светом он играет свою роль в генерации активных форм кислорода, которые повреждают паразита. Опыты на заражённых хламидиями иммунных клетках макрофагах продемонстрировали, что наночастицы могут близко подойти к бактериям.

Специалисты отмечают, что у многих кислородных радикалов, получаемых при участии фотосенсибилизатора, малое время жизни и короткий пробег в клетке. Это означает, что они взаимодействуют и повреждают лишь близко расположенные бактериальные клетки и не наносят сильного ущерба отдалённо расположенным, в частности ядру.

"Именно способность наночастиц МОКС MIL-100 доставлять лекарства в хламидийные включения позволила нам впервые применить фотодинамический подход для уничтожения данных бактерий в инфицированной клетке-хозяине", — отметил в беседе с "Газетой.ru" заместитель заведующего лабораторией специальных клеточных технологий МФТИ и автор идеи проекта Михаил Дурыманов.