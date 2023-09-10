В Совбезе вскрыли планы Киева по взрыву "грязной бомбы"

Киев с подачи Запада хотел взорвать "грязную бомбу" и обвинить в этом Россию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме", — сказал он в интервью "Российской газете".