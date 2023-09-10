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10 сентября, 16:35

Сборная Германии уволила главного тренера после позорного поражения от Японии

DFB уволил Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии

<p>DFB уволил Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK</p>

DFB уволил Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) отправило в отставку главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщается на сайте организации.

Также свои должности покинули Данни Роль и Маркус Цорг. Исполнять обязанность наставника команды будет управляющий директор сборной 63-летний Руди Фёллер, который уже был главным тренером в 2000–2004 годах. Накануне после разгромного поражения от сборной Японии со счётом 1:4 Фёллер назвал игру немецкой команды позором.

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Напомним, на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Германии не смогла выйти из группы, проиграв в том числе японцам 1:2. Однако тогда Флик смог сохранить свою должность. 58-летний специалист также работал в "Баварии" и "Хоффенхайме".

Никита Никонов
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