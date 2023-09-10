Сборная Германии уволила главного тренера после позорного поражения от Японии

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) отправило в отставку главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщается на сайте организации.

Также свои должности покинули Данни Роль и Маркус Цорг. Исполнять обязанность наставника команды будет управляющий директор сборной 63-летний Руди Фёллер, который уже был главным тренером в 2000–2004 годах. Накануне после разгромного поражения от сборной Японии со счётом 1:4 Фёллер назвал игру немецкой команды позором.