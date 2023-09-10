Байден высказался о взбесившей Киев итоговой декларации саммита G20
Байден: На G20 было достигнуто согласие по "справедливому миру" на Украине
В Нью-Дели на саммите "Двадцатки" (G20) было достигнуто согласие по поводу "справедливого мира" на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга по итогам поездки в Индию и Вьетнам.
"Было достигнуто достаточное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира с уважением принципов, изложенных в Уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета", — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Лайф сообщал, что декларацию G20 назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией.
ТАСС / AP