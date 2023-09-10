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10 сентября, 17:20

Байден высказался о взбесившей Киев итоговой декларации саммита G20

Байден: На G20 было достигнуто согласие по "справедливому миру" на Украине

В Нью-Дели на саммите "Двадцатки" (G20) было достигнуто согласие по поводу "справедливого мира" на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга по итогам поездки в Индию и Вьетнам.

"Было достигнуто достаточное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира с уважением принципов, изложенных в Уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета", — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Пушков заявил, что Байден уехал с саммита G20 в Индии "несолоно хлебавши"

Пушков заявил, что Байден уехал с саммита G20 в Индии "несолоно хлебавши"

Ранее Лайф сообщал, что декларацию G20 назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией.

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ТАСС / AP

Наталья Исакова
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