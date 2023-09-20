День HR-менеджера, любви к своим зубам, Луков день: Праздники и приметы 20 сентября Сегодня, 20 сентября, в России сразу два профессиональных праздника отмечают работники одной сферы — так совпали даты. А ещё необычный праздник отмечается в соседнем Китае. Причём такой, который и в нашей стране не помешал бы. 19 сентября, 21:01 20 сентября — День HR-менеджера. Фото © Freepik / Drazen Zigic

День HR-менеджера

20 сентября в России отмечается праздник под названием День HR-менеджера. Рассказываем о нём: это неофициальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно в третью среду сентября;

в 2023 году выпадает на 20 сентября;

к историческим событиям не приурочен;

празднуется в профессиональной среде.

День HR-менеджера — это профессиональный праздник специалистов по кадрам и управлению персоналом. HR — это аббревиатура из английского языка, дословно означающая "человеческие ресурсы" (human resources). Праздник официального статуса не имеет, а также не привязан к каким-то событиям в истории, однако в профессиональном сообществе уже вошло в традицию его отмечать. Также это делают в некоторых постсоветских странах.

Чтобы соответствовать своей профессии, HR-менеджер должен знать трудовое законодательство, особенности делопроизводства в сфере кадров, а в некоторых компаниях — также уметь проводить собеседования и отбирать персонал. Считается, что первое упоминание такой профессии в России относится к 1835 году, когда вышло постановление "Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму". Это был первый документ в отечественной истории, который определял взаимоотношения капитала и наёмного труда, а также официально вводил понятие труда кадровиков.

Сегодня кадровики получают поздравления, а особо отличившиеся — заслуженные бонусы от руководства. Впрочем, есть вероятность, что их начальство приурочит к другой дате. Дело в том, что в России также есть такой праздник, как День кадрового работника, который отмечается 12 октября.

День рекрутера

20 сентября — День рекрутера. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Интересно, 20 сентября 2023 года в России два праздника кадровиков. Помимо упомянутого выше Дня HR-менеджера, также отмечается День рекрутера. Вот что известно о нём: это ещё один профессиональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 20 сентября, дата не смещается;

появился в России более 20 лет назад;

празднуется среди представителей этой профессии.

Английское слово рекрутер (recruiter) когда-то означало только вербовщика, а теперь ещё и специалиста по подбору кадров. Считается, что впервые в русском языке оно было применено в 1991 году в одной из отечественных газет, которая рассказывала о деятельности американского HR-агентства. Теперь же понятие рекрутер прочно вошло в российский лексикон. В нашей стране есть даже профессиональный стандарт "Специалист по подбору персонала (рекрутер)", официально утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 9 октября 2015 год. Казалось бы, эту дату и нужно считать профессиональным праздником рекрутеров, но традиция отмечать его именно 20 сентября сложилась куда раньше. Впервые он упоминается в уже далёком 2001 году. Это была инициатива нескольких компаний, занимающихся подбором персонала.

Особенности профессии заставляют рекрутера хорошо разбираться в психологии, уметь "читать" людей на собеседовании. Такая профессия не всем под силу. Нужен аналитический склад ума, стрессоустойчивость, готовность и умение вести переговоры. На современном рынке труда работает немало специализированных агентств, которые берут на себя работу по поиску, переманиванию ценных сотрудников для больших компаний. В небольших же фирмах выполнение задач рекрутера ложится на плечи самих руководителей. Кадровики же помогают лишь с оформлением новых работников.

День провозглашения Республики Южная Осетия

20 сентября — День провозглашения Республики Южная Осетия. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

20 сентября в Южной Осетии, которая граничит с Россией, отмечается праздник — День провозглашения республики. Вот несколько фактов о нём: является государственным праздником;

отмечается ежегодно 20 сентября, дата не меняется;

приурочен к дате принятия декларации о суверенитете;

в республике в этот день проходят военный парад, памятные мероприятия.

День провозглашения Республики Южная Осетия отсылает нас к событиям 20 сентября 1990 года, когда Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Регион тогда был провозглашён Юго-Осетинской Советской Демократической Республикой (ЮОСДР) в составе СССР.

Республика формировалась в непростых условиях. При распаде СССР на постсоветском пространстве разгорелись конфликты, многие народы стремились к независимости. Одной из первых заявивших о выходе из состава СССР была Грузия. Южная Осетия путём волеизъявления народа на двух референдумах решила остаться в составе Российского государства. В противостоянии грузинской агрессии была пролита кровь тысяч жителей республики. Дата 20 сентября 1990 года стала важной вехой в истории борьбы народа Южной Осетии за свободу. С 2008 года республика является государством, признанным Россией.

Сегодняшний праздник в Южной Осетии отмечается широко. Там проходит военный парад, жители возлагают венки к памятникам и мемориалам памяти. Также проводятся концерты, спортивные соревнования.

День любви к своим зубам

20 августа — День любви к своим зубам. Фото © Freepik / gpointstudio

Сегодня в Китае отмечается забавный праздник, который и в России не помешает, — День любви к своим зубам. Рассказываем о нём: это китайский неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 20 сентября, дата не меняется;

стал частью национальный политики по пропаганде здорового образа жизни;

в этот день проводятся бесплатные консультации стоматологов и лекции.

Если учитывать многовековую историю Китая, то День любви к своим зубам достаточно молодой праздник — впервые его там отметили в 1989 году. Он был инициирован властями страны — и с тех пор стал общенациональным. Таким интересным способом правительство решило обратить внимание жителей государства на вопрос здоровья зубов и полости рта в целом. А поводом для этого стали статистические данные о распространении кариеса и других проблем с зубами у граждан КНР.

День любви к своим зубам каждый год проходит под новым девизом. Главной темой становится, к примеру, правильная техника использования зубной щётки, сбалансированное питание как залог здоровья полости рта, роль красивой улыбки. В эти дни в стране можно получить бесплатную консультацию стоматолога или благодаря информационной кампании узнать больше о том, как защищать свои зубы.

Предлагаем несколько советов от российских дантистов: чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером;

делать это нужно не менее двух минут;

помимо зубной щётки не лишним будет использовать ирригатор, зубную нить и специальные ёршики;

подбирать их лучше по совету врача с учётом состояния зубов;

во время чистки также следует не забывать про язык, так как на нём скапливается налёт;

нужно два раза в год посещать стоматолога, чтобы следить за состоянием зубов.

Приметы 20 сентября

Луков день

Русская православная церковь 20 сентября чтит память преподобного Луки Каппадокийского (Глубокореченского). Он был третьим игуменом Спасовой обители (с 975 года), располагавшейся неподалёку от Константинополя. Она была известна аскетичным укладом для послушников и монахов. Игумен строго следил за соблюдением правил, пользовался большим уважением у священников и прихожан. Скончался Лука Каппадокийский в глубокой старости в конце X века.

В народе же в эту дату праздновали Луков день. Было принято убирать этот овощ с огорода и готовить разные блюда с его применением. Например, луковые пирожки. Считалось, что в этот день нельзя не отведать лука нового урожая. Хозяйки развешивали луковицы по всему дому, чтобы защититься от разных болезней. Этот народный праздник считался неподходящим для решения вопросов с деньгами. Также нельзя было сжигать луковую шелуху или выбрасывать лук. Сватовство в этот день считалось не сулящим счастья. А ещё это было время подготовки к Рождеству Пресвятой Богородицы, которое празднуется на следующий день.

Погодные приметы 20 сентября

Много шелухи на луковицах — к морозной зиме.

Высоко летающие птицы — к тёплой зиме.

Много опёнков — к окончательному уходу тепла.

Шишки на елях растут низко — к скорым морозам.

Чем слаще лук нового урожая — тем быстрее дела в гору пойдут.

Именинники 20 сентября

20 сентября именины у российского актёра Евгения Цыганова. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 20 сентября, именины отмечают обладатели следующих имён: Александр

Андрей

Василий

Григорий

Евгений

Иван

Лев

Лука

Макар

Михаил

Николай

Пётр

Савва

Степан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев