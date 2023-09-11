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11 сентября, 05:42

В США отрицают смягчение позиции G20 по Украине в итоговой декларации

Глава Минфина США Йеллен: G20 не смягчила позицию по Украине в декларации

Власти Соединённых Штатов не считают, что страны "Большой двадцатки" (G20) в итоговой декларации смягчили позицию по конфликту на Украине. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен в беседе с газетой Financial Times.

"США не рассматривают эти формулировки как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине... Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны", — сказала она.

По словам американского министра, в результате часть совместного заявления стран "Двадцатки" про украинский конфликт оказалась очень сильной.

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Напомним, в минувшие выходные в Нью-Дели проходил саммит "Двадцатки". Ранее Лайф сообщал, что декларацию G20 назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией.

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Twitter / narendramodi

Светлана Оперук
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