"Мне было неловко": Фаворит Пугачёвой рассказал, за что певица дала ему 600 тысяч рублей

Актёр, певец и композитор Сергей Савин рассказал, что народная артистка СССР Алла Пугачёва вложила в него десять миллионов долларов. Также, по его словам, Примадонна дала ему 600 тысяч рублей за победу в песенном шоу "Фактор А".

В интервью aif.ru Савин отметил, что Пугачёва не скрывала своих чувств к нему и они были близки до того, как певица покинула Россию после начала СВО.

"Многие молодые артисты стремятся на голосовые шоу, думая, что им это что-то даст. Но вот я выиграл шоу. И... я не знаю, какой выигрыш, потому что его не было. Но Алла от себя мне дала 600 тысяч", — сказал Савин на XXI Открытом российском фестивале кино и театра "Амурская осень".

Артист добавил, что певица сделала его своим "фаворитом" и "новым проектом". По словам Савина, суммарно Пугачёва вложила в него десять миллионов долларов. Савин признаётся, что поначалу ему было неловко получать деньги от женщины, но артистка настаивала.

"Алла сказала, что у меня должно быть всё только лучшее. Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала и говорила, что ей это не то что не в тягость, а, наоборот, в удовольствие. Потому что я придал красок её жизни, говорила Алла", — рассказал Савин.