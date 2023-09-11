Вахтёрша из школы в хуторе Красный Десант: Мы — женщины стойкие, никого мы не испугались
Вахтёрша заявила, что не испугалась напавшего на школу в хуторе Красный Десант
Лариса — вахтёрша в школе в хуторе Красный Десант, куда сегодня ворвался подросток в маске и с ножом, ранив несколько человек, — оказалась женщиной не робкого десятка. В короткой беседе с журналистами она заявила, что не испугалась вооружённого девятиклассника и в целом держалась довольно бодро. Напомним, что она первой столкнулась с агрессивным подростков и попыталась нажать тревожную кнопку для вызова ЧОПа, но та не сработала.
Вахтёрша заявила, что не испугалась напавшего на школу в хуторе Красный Десант. Видео © Don Mash
"Мы женщины стойкие. Никого мы не испугались", — заявила вахтёрша корреспонденту Don Mash.
После случившегося в школе отменили уроки. На месте спецназ и следователи.
Напомним, утром в понедельник, 11 сентября, на школу в хуторе Красный Десант напал подросток — ученик девятого класса, у которого диагностировано психическое заболевание. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Его отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок.