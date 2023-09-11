Вахтёрша из школы в хуторе Красный Десант: Мы — женщины стойкие, никого мы не испугались

Лариса — вахтёрша в школе в хуторе Красный Десант, куда сегодня ворвался подросток в маске и с ножом, ранив несколько человек, — оказалась женщиной не робкого десятка. В короткой беседе с журналистами она заявила, что не испугалась вооружённого девятиклассника и в целом держалась довольно бодро. Напомним, что она первой столкнулась с агрессивным подростков и попыталась нажать тревожную кнопку для вызова ЧОПа, но та не сработала.