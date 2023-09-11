"Никто не ожидал": Учёный объяснил аномальность землетрясения в Марокко
Учёный Пулинец отнёс землетрясение в Марокко к разряду аномальных
Последствия землетрясения в Марокко. Обложка © ТАСС / EPA / JALAL MORCHIDI
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец убеждён, что произошедшее в Марокко землетрясение можно отнести к разряду аномальных. По его словам, необычность стихийного бедствия в том, что "проснулись" Африканская и Аравийская плиты.
Разрушения после землетрясения в Марокко. Видео © X (ранее Twitter) / brazzanews
"Затронут Африканский континент, который раньше не очень был заметен в сейсмической активности. Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений", — приводит Ura.ru слова учёного.
Пулинец добавил, что в ближайшие дни на территории Северной Африки не исключены афтершоки. Однако, по его словам, подземные толчки будут уже не такими мощными.
Как уже сообщал Лайф, 8 сентября в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. По последним данным, число жертв превысило уже две тысячи.