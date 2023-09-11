"Никто не ожидал": Учёный объяснил аномальность землетрясения в Марокко

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец убеждён, что произошедшее в Марокко землетрясение можно отнести к разряду аномальных. По его словам, необычность стихийного бедствия в том, что "проснулись" Африканская и Аравийская плиты.

Разрушения после землетрясения в Марокко. Видео © X (ранее Twitter) / brazzanews

"Затронут Африканский континент, который раньше не очень был заметен в сейсмической активности. Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений", — приводит Ura.ru слова учёного.

Пулинец добавил, что в ближайшие дни на территории Северной Африки не исключены афтершоки. Однако, по его словам, подземные толчки будут уже не такими мощными.