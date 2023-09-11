Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 14:18

11-летняя москвичка разнесла квартиру отца, устроив "вписку года"

SHOT: Дочь-пятиклассница с друзьями устроила бедлам в квартире москвича

В Москве 11-летняя девочка разнесла отцовскую квартиру во время дикой тусовки с друзьями, пока папа был на отдыхе. Как сообщает SHOT, пятиклассники крушили мебель, ломали и пачкали всё, до чего только могли дотянуться, а вдобавок ещё и затопили соседей.

Всё произошло в девятиэтажке на Лосевской улице на Северо-Востоке столицы. Сама девочка живёт с мамой по другому адресу, но у неё были ключи от квартиры отца — он их оставил перед отъездом. Вернувшись домой, мужчина сперва подумал, что это ограбление — настолько плохо выглядело его жилище.

Хозяин квартиры обратился в полицию и только потом узнал, что его 11-летняя дочка водила туда друзей. На вопрос "Почему всё сломано, грязное, а паркет вздут "полуметровыми волдырями", школьница сказала, что они просто немного посидели с подружками.

В Подмосковье школьник наглотался психотропов на вписке у подруги и попал в больницу

В Подмосковье школьник наглотался психотропов на вписке у подруги и попал в больницу

Ранее Лайф писал, как в Приморском крае 17-летний подросток умер от передозировки наркотиков на вечеринке. А в Москве два сына больше месяца устраивали алковечеринки в квартире рядом с телом отца.

Обложка ©

Tobias Tullius / Unsplash

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров