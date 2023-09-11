11-летняя москвичка разнесла квартиру отца, устроив "вписку года"

В Москве 11-летняя девочка разнесла отцовскую квартиру во время дикой тусовки с друзьями, пока папа был на отдыхе. Как сообщает SHOT, пятиклассники крушили мебель, ломали и пачкали всё, до чего только могли дотянуться, а вдобавок ещё и затопили соседей.

Всё произошло в девятиэтажке на Лосевской улице на Северо-Востоке столицы. Сама девочка живёт с мамой по другому адресу, но у неё были ключи от квартиры отца — он их оставил перед отъездом. Вернувшись домой, мужчина сперва подумал, что это ограбление — настолько плохо выглядело его жилище.