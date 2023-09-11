Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко выросло до 2681

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 2681. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД королевства.

Напомним, вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). В Сети появилось видео чудовищных разрушений: на кадрах можно увидеть, что стихийное бедствие уничтожило много зданий — от них остались лишь руины.