В ЛДПР подвели итоги первых выборов без Жириновского

В партии ЛДПР назвали прошедшие выборы в России историческими, ведь либерал-демократам удалось добиться знакового результата впервые после смерти Владимира Жириновского. Об этом написал в понедельник, 11 сентября, в своём телеграм-канале председатель политсилы Леонид Слуцкий.

По его словам, после ухода Владимира Вольфовича о судьбе созданной им партии звучали пессимистичные прогнозы, а сегодня ЛДПР "становится стволовой партией в политической архитектуре России".