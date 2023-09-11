Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 18:38

В ЛДПР подвели итоги первых выборов без Жириновского

Слуцкий: Результат ЛДПР на выборах называют политическим открытием сезона

В партии ЛДПР назвали прошедшие выборы в России историческими, ведь либерал-демократам удалось добиться знакового результата впервые после смерти Владимира Жириновского. Об этом написал в понедельник, 11 сентября, в своём телеграм-канале председатель политсилы Леонид Слуцкий.

По его словам, после ухода Владимира Вольфовича о судьбе созданной им партии звучали пессимистичные прогнозы, а сегодня ЛДПР "становится стволовой партией в политической архитектуре России".

"ЛДПР укрепляет тренд 2-й политической силы в стране. Наш результат уже сегодня называют политическим открытием сезона. Мы подтвердили это качественной работой на прошедших выборах", — заключил Слуцкий.

Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года
Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось 10 сентября в 20:00. А ЦИК между тем уже начал подготовку к следующим масштабным выборам — президентским.

BannerImage

Telegram/ Слуцкий

Марина Калегина
  • Новости
  • лдпр
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Леонид Слуцкий
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar