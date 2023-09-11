В ЛДПР подвели итоги первых выборов без Жириновского
Слуцкий: Результат ЛДПР на выборах называют политическим открытием сезона
В партии ЛДПР назвали прошедшие выборы в России историческими, ведь либерал-демократам удалось добиться знакового результата впервые после смерти Владимира Жириновского. Об этом написал в понедельник, 11 сентября, в своём телеграм-канале председатель политсилы Леонид Слуцкий.
По его словам, после ухода Владимира Вольфовича о судьбе созданной им партии звучали пессимистичные прогнозы, а сегодня ЛДПР "становится стволовой партией в политической архитектуре России".
"ЛДПР укрепляет тренд 2-й политической силы в стране. Наш результат уже сегодня называют политическим открытием сезона. Мы подтвердили это качественной работой на прошедших выборах", — заключил Слуцкий.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось 10 сентября в 20:00. А ЦИК между тем уже начал подготовку к следующим масштабным выборам — президентским.