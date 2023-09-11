Российские учёные нашли тяжёлые металлы в акваториях Египта

Учёные из Лаборатории нейтронной физики Объединённого института ядерных исследований из подмосковной Дубны вместе с египетскими коллегами проанализировали состав донных отложений прибрежных акваторий Средиземного и Красного морей. На некоторых участках специалисты заметили превышение концентраций меди, никеля, мышьяка, цинка и свинца.

Исследователи изучили 131 пробу посредством нейтронного активационного анализа в реакторе ИБР-2 в ОИЯИ и на масс-спектрометре. Специалисты выделили подозрительные образцы и соотнесли их с районами, где идёт активное судоходство, рыболовство и находятся промышленные предприятия.

Глава национальной группы Египта в ОИЯИ Ваель Бадави отметил, что проблемными территориями стали побережье вдоль озера Манзала и его западный прибрежный участок на выходе из озера Буруллус, устье Нила в Рас-Эль-Баре, а также залив Абу-Кир в Средиземном море. При этом в Красном море больше всего токсинов обнаружено в Шарам-эль-Бахари, ​​в середине побережья, и ниже, то есть ближе к южной части Марса Хемира.

"Хотя металлы естественным образом встречаются в морских отложениях, важно отличать фоновые концентрации от загрязнения, вызванного антропогенными источниками", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Специалист добавил: там, где было превышение концентраций металлов, загрязнение произошло из-за сбросов бытовых отходов, транспортировки фосфатов, нефтедобычи, рыболовства и судоходства. Данное исследование — второй этап совместного проекта, направленного на изучение экологической ситуации в Египте, который начался в 2011 году. Эксперты утверждают, что, несмотря на превышение нормы, побережья Средиземного и Красного морей в целом являются чистыми.