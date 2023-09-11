Париж счёл реакцию России на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением
Министерство иностранных дел Франции не стало комментировать заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно недопуска российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эмманюэля Макрона в Нью-Дели по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20). По мнению дипломатов, реакция Москвы по данному вопросу является "преувеличением". Об этом пишет РИА "Новости".
"У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями", — сообщили в МИД на просьбу прокомментировать недопуск журналистов.
Лайф сообщал, что российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-подход президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам саммита "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели. Вдобавок к этому сотрудница пресс-службы Макрона попыталась разбить телефон, на который журналист снимала происходящее. Также на конференцию не пустили и других российских корреспондентов. Москва потребовала от Парижа извинений за дискриминацию журналистов.
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