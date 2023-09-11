Париж счёл реакцию России на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением

Министерство иностранных дел Франции не стало комментировать заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно недопуска российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эмманюэля Макрона в Нью-Дели по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20). По мнению дипломатов, реакция Москвы по данному вопросу является "преувеличением". Об этом пишет РИА "Новости".