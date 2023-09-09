Французские болельщики освистали Макрона на церемонии открытия ЧМ по регби

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по регби в Париже. Присутствующие на стадионе болельщики встретили президента недовольным гулом и свистом.

Трансляцию спортивного мероприятия вёл местный телеканал TF1. На кадрах видно, что осуждающие крики заполнили стадион, как только глава государства поднялся на трибуну. Аналогично на появление Макрона отреагировали болельщики в фан-зонах Марселя и Парижа. Видео с площадок в соцсетях опубликовали очевидцы.

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали на открытии ЧМ по регби в Париже. Видео © X / Political News

Напомним, что президента Франции не впервые освистывают в моменты появления политика на публике. Аналогичный эпизод произошёл в середине июля на Елисейских Полях в рамках ежегодного военного парада в День взятия Бастилии, где парижане призвали политика уйти в отставку.