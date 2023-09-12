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12 сентября, 10:08

Матвиенко назвала актом благодарности идею Путина о Дне воссоединения новых регионов с РФ

Матвиенко: ГД и СФ поддержат идею о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Нет сомнений, что российские парламентарии — члены Государственной Думы и Совета Федерации — поддержат предложение президента Владимира Путина установить 30 сентября День воссоединения новых регионов с РФ. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Уверена, сегодняшнее предложение президента учредить в календаре День воссоединения новых регионов с Россией абсолютно верное, справедливое решение. Акт общенациональной благодарности", — написала она в телеграм-канале.

Путин заявил, что выборы в новых регионах проходили в тяжёлых условиях

Путин заявил, что выборы в новых регионах проходили в тяжёлых условиях

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. Российский лидер и главы новых субъектов скрепили договор рукопожатием. А сегодня, 12 сентября, глава государства предложил учредить в России новый праздник — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной. Предполагается, что памятная дата будет установлена на 30 сентября.

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ТАСС / Дмитрий Астахов

Александра Вишнякова
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