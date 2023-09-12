Матвиенко назвала актом благодарности идею Путина о Дне воссоединения новых регионов с РФ

Нет сомнений, что российские парламентарии — члены Государственной Думы и Совета Федерации — поддержат предложение президента Владимира Путина установить 30 сентября День воссоединения новых регионов с РФ. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.