Матвиенко назвала актом благодарности идею Путина о Дне воссоединения новых регионов с РФ
Матвиенко: ГД и СФ поддержат идею о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Нет сомнений, что российские парламентарии — члены Государственной Думы и Совета Федерации — поддержат предложение президента Владимира Путина установить 30 сентября День воссоединения новых регионов с РФ. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Уверена, сегодняшнее предложение президента учредить в календаре День воссоединения новых регионов с Россией — абсолютно верное, справедливое решение. Акт общенациональной благодарности", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. Российский лидер и главы новых субъектов скрепили договор рукопожатием. А сегодня, 12 сентября, глава государства предложил учредить в России новый праздник — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной. Предполагается, что памятная дата будет установлена на 30 сентября.
ТАСС / Дмитрий Астахов